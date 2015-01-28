На Закарпатті 70% потенційних призовників до ЗСУ є заробітчанами - військкомат

У Закарпатській області 70% громадян призовного віку з числа тих, хто мав би бути зараз призваний з регіону до лав Збройних Сил України під час чергової хвилі мобілізації, є заробітчанами, а отже, найімовірніше за все, виїхали на заробітки за кордон.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив військовий комісар Закарпатського обласного військового комісаріату, полковник Іван Васильцюн.

З його слів, багато хто з заробітчан знаючи, що буде чергова хвиля мобілізації, навіть не приїхали на новорічно-різдвяні свята.

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Загалом, зі слів Васильцюна, на сьогодні за фактами ухиляння від мобілізації у Закарпатській області передано до органів внутрішніх справ та прокуратури понад 500 справ. Попри це, в Тячівському районі Закарпаття за ознаками ст. 336 Кримінального кодексу України вже засуджено до трьох років позбавлення волі чоловіка за ухиляння від мобілізації.

«Але на сьогодні немає потреби, щоб ми когось саджали в тюрму. Якщо людина має психологічні проблеми, не готова йти, вона повинна озвучити ці проблеми , і по ньому має бути прийнято рішення. Можливо, достатньо буде почекати, щоб ця людина підготувалася психологічно, і пішла, наприклад, в 5 чи 6 чергу, якщо вона буде оголошена», - додав полковник.

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Також сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль повідомив на прес-конференції, що від початку мобілізації і станом на 28 січня на Закарпатті зголосилися служити 63 добровольці, серед них одна жінка. З його слів, всі добровольці наразі зареєстровані і пройшли медкомісію. Жінка, яка зголосилася бути добровольцем, медик за спеціальністю, уродженка Донбасу.