В АП хочуть посилити кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов.

Таранов розповів, що “планується внесення змін до Кримінального кодексу стосовно невідворотності покарання за певні заходи по зриву мобілізації, в тому числі ухилення, або інший посадовий злочин. Також готуються зміни стосовно адміністративної відповідальності за протидію мобілізації, псування документів, зриву мобілізації”, - сказав Таранов.

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Нагадаємо, що сьогодні на нараді в Адміністрації президента стосовно проблем мобілізації представник Генерального штабу Олег Бойко зазначив, що на сьогодні штрафи за порушення правил військового обліку та інші правопорушення, пов'язані з виконанням військового обов'язку військовозобов'язаними, є незначними, зокрема за порушення правил військового обліку фізичні особи притягуються до штрафу в розмірі 119 або 255 грн (у разі повторного порушення), а посадові особи — 1700 і 5100 грн відповідно.