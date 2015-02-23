В одеському транспорті посилять заходи безпеки через теракт у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив сьогодні під час апаратної наради в міськдержадміністрації.

Він нагадав про терористичний акт в Харкові 22 лютого і наказав проводити постійну, системну перевірку салонів трамваїв, тролейбусів, маршрутних автобусів.

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«У Харкові постраждали люди, є загиблі... Необхідно приділити велику увагу до безпеки у громадському транспорті. Попередити всіх перевізників, щоб уважно стежили за предметами в салоні. На кінцевих зупинках, після висадки пасажирів, обов'язково перевіряти салони», - сказав Труханов.

Як зазначив представник департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, з урахуванням ситуації в країні, зараз на рухомому складі встановлюються відео-реєстратори, визначені контрольні точки в місті (найбільш пассажиросісткі), де водій повинен найбільш уважно ставиться до висадки-посадки пасажирів.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в Харкові біля Палацу спорту стався вибух, в результаті якого загинули два учасника патріотичного ходи - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. У лікарні 15-річний постраждалий в результаті отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому.

Станом на 23 лютого кількість жертв теракту зросла до трьох осіб, помер 15-річний підліток, впавший раніше в кому.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).