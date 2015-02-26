Жителі окупованого Криму знайшли спосіб дивитися українське телебачення

Встановлення супутникової антени один з небагатьох способів дивитися українські канали в анексованому Росією Криму. Після відключення інформаційних та суспільно-політичних українських каналів жителі окупованого Криму почали активно встановлювати супутникові антени, щоб дивитися новини і телешоу, пише «Громадське радіо».

Українські канали почали зникати з телевізорів кримчан ще у березні 2014 року, влітку окупанти їх повністю відключили. Багато хто дивився українське телебачення через інтернет, але через його подорожчання і нестабільності роботи, жителі окупованого Криму почали активно ставити супутникові тарілки.

«Я тепер можу дивитися українські канали, зробила собі подарунок на день народження! Поставила тарілку, всі оккупантські канали опустили вниз. Тепер, коли я буду виїжджати, за свою бабулю спокійна, пропаганда безсила!» - пише жителька Сімферополя в соціальній мережі.

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«Ми дивилися українське ТБ через інтернет, але останнім часом інтернет ненадійний, от і вирішила поставити тарілку», - коментує її повідомлення інша кримчанка.

Установники супутникових антен відзначають, що після того як в телевізорах кримчан виявилися одні канали російської окупаційної влади, все більше людей встановлюють антену, щоб дивитися українське телебачення.

Більше 90% кабельних операторів Криму виключили зі своїх пакетів українські канали, зробивши виняток лише для дитячого каналу і розважального. Тому установка антени стала єдиним доступним способом побачити, що відбувається в Україні.