Українські канали в Криму планують транслювати через польські передавачі

Про це повідомляє прес-служба Держкомітету України з телерадіомовлення, пише Крим.Реалії.

«Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення готовий почати в Чаплинці Херсонської області монтаж отриманого з Польщі телевізійного передавача потужністю 5 кВт і здійснити закупівлю антенно-фідерної системи. Робота передавача, зокрема, забезпечить значне збільшення покриття телемовленням північній частині території Криму», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Читайте такожЛитва хоче зупинити трансляцію російських каналів за викривлення інформації про Україну

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року українські канали зникли з аналогового мовлення в Криму.

У грудні народні депутати Мустафа Джемілєв і Антон Геращенко заявили, що в Україні може з'явиться супутниковий телеканал, який буде створений спеціально для жителів анексованого Криму, щоб боротися з російською пропагандою.