Порошенко вимагає допуску на шахту ім. Засядька українських рятувальників і правоохоронців
Президент України Петро Порошенко вимагає допуску на на шахту ім. Засядька українських рятувальників і правоохоронців.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
"Президент висловив співчуття родинам загиблих шахтарів і вимагає допуску на місце трагедії українських рятувальників і правоохоронців", - зауважив Цеголко.
Читайте такожНа шахті ім. Засядька підтверджена загибель однієї людини, ще 32 шукають - Гройсман
Також він зазначив, що "після офіційного підтвердження кількості загиблих Україна приспустить прапори, оголосивши жалобу".
Як повідомляв УНІАН, у Донецькій облдержадміністрації офіційно підтверджують загибель одного гірника внаслідок вибуху метану на шахті ім. Засядька, доля ще 32 - невідома.
Також ЗМ повідомляли, що внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинули понад 30 осіб.