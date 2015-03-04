Порошенко вимагає допуску на шахту ім. Засядька українських рятувальників і правоохоронців

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент висловив співчуття родинам загиблих шахтарів і вимагає допуску на місце трагедії українських рятувальників і правоохоронців", - зауважив Цеголко.

Читайте такожНа шахті ім. Засядька підтверджена загибель однієї людини, ще 32 шукають - Гройсман

Також він зазначив, що "після офіційного підтвердження кількості загиблих Україна приспустить прапори, оголосивши жалобу".

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій облдержадміністрації офіційно підтверджують загибель одного гірника внаслідок вибуху метану на шахті ім. Засядька, доля ще 32 - невідома.

Також ЗМ повідомляли, що внаслідок вибуху на шахті імені Засядька загинули понад 30 осіб.