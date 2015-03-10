Постраждалі внаслідок підриву автомобіля комбат "Слобожанщини" та його дружина залишаються в лікарні

У Харкові постраждалі внаслідок підриву автомобіля командир батальйону «Слобожанщини» Андрій Янголенко та його дружина Інна залишаються в лікарні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника мера Світлану Горбунову-Рубан.

За її відомостями, стан командира батальйону середньої важкості, він після проведеної операції переведений із реанімації до звичайної лікарняної палати.

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Горбунова-Рубан зазначила, що стан дружини комбата важкий, вона досі залишається у відділенні реанімації лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня близько 12.00 на вулиці Познанській в Московському районі Харкова стався вибух автомобіля, який належить командиру батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Слобожанщина» Янголенку. В салоні знаходився власник авто та його дружина. Постраждалих з травмами доставлено до 4-ї лікарні.