На Херсонському судноремонтному заводі горіло мальтійське судно

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, інформацію про пожежу рятувальники одержали близько 10:30.

За попередніми даними, горіли канати і сміття у носовій частині (шкіперський трюм) суховантажу «Челсі-7».

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Пожежа охопила не менш як 36 кв. м, проте рятувальники локалізували займання і ліквідували його.

Порт реєстрації судна - Мальта, прапор Валетта, 2010 р.в. На момент пожежі суховантаж перебував на ремонті на стапелях.

Раніше УНІАН повідомляв, що в іспанському порту горить російський траулер.