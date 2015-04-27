На Херсонському судноремонтному заводі горіло мальтійське судно
11:18, 27 квітня 2015Суспільство
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Вранці у неділю, 26 квітня, на території Херсонського судноремонтного заводу сталося займання мальтійського судна.
У Херсоні на судноремонтному заводі сталася пожежа на мальтійському судні / kb.nuos.edu.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, інформацію про пожежу рятувальники одержали близько 10:30.
За попередніми даними, горіли канати і сміття у носовій частині (шкіперський трюм) суховантажу «Челсі-7».
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Пожежа охопила не менш як 36 кв. м, проте рятувальники локалізували займання і ліквідували його.
Порт реєстрації судна - Мальта, прапор Валетта, 2010 р.в. На момент пожежі суховантаж перебував на ремонті на стапелях.
Раніше УНІАН повідомляв, що в іспанському порту горить російський траулер.
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