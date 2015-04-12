В іспанському порту горить російський траулер (відео)

Пожежа спалахнула в суботу на російському траулері "Олег Найдьонов", пришвартованому в порту Лас-Пальмас на Канарських островах, передає ТАСС.

Як повідомило управління порту, в результаті інциденту жертв немає.

Займання сталося у машинному відділенні судна. Усі 72 члени екіпажу були евакуйовані і розміщені в готелі. Пожежники продовжують боротьбу з вогнем.

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Як зазначив представник порту, "поруч із російським траулером немає інших суден, тому небезпека поширення вогню є мінімальною".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії на судноремонтному заводі загорівся атомний підводний човен.