В Одеській області невідомі підірвали залізничну колію. Як повідомили УНІАН в управлінні МВС України на Одеській залізниці, вибух стався близько 6.00, на 25-му кілометрі перегону Ксенієво-Аккаржа, недалеко від міста Іллічівськ.

Під час руху локомотива машиніст почув дивний звук» та увімкнув режим гальмування, після чого потяг зупинився.

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«Вибуховий пристрій спрацював під електровозом. Частково пошкоджене залізничне полотно. На місці вибуху утворилася воронка діаметром 1,5 м. Постраждалих немає», - зазначили в управлінні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в кінці березня УНІАН повідомляв, що в Харкові терористи підірвали залізничну колію під поїздом.