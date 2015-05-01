В Одесі викрили і заблокували масштабну сепаратистську мережу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, протиправний сценарій вдалося зірвати на етапі його підготовки. Лубківський зазначив, що цей сценарій об`єднував кілька антиукраїнських проектів - створення фейкової «одеської народної республіки», розкрутка неіснуючих так званих «народної ради Бесарабії», «Порто-Франко» тощо.

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Як заявив Лубківський, частина членів мережі була глибоко законспірована. Наразі затримано близько 20 осіб. Серед затриманих координаторів мережі - колишні співробітники одеського УБОЗу, СБУ, представники проросійських партій, активісти “Куликового поля”, місцевий криміналітет.