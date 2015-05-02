Тандіт: У полоні бойовиків перебувають більше 300 осіб, близько 60 із них - цивільні

Про таке в ефірі "5 каналу" заявив переговорник центру сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандіт.

"Ми називаємо цифру 300 людей, сподіваємося, що більше, ніж 300, тому що є безвісти зниклі, яких ми теж шукаємо. Це не тільки військовослужбовці, серед цих хлопців є і цивільні особи. Ми бачимо, що цивільних десь близько 60 осіб", - зазначив він.

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Також зі слів Тандіта, окрім Донецька та Луганська громадяни України перебувають в заручниках і на території сусідньої держави - Росії.

"Крім Надії Савченко, там ще Микола Карплюк, який ще з березня минулого року знаходиться там, якого виманили і завезли в Москву. Ми ведемо постійно переговори. Я сьогодні спілкувався з тією стороною в надії на те, що цей процес (обміну полоненими - Ред.) буде прискорено. Для нас дуже важливо, щоб всі до останнього були звільнені", - наголосив він.