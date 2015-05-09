Вбивство міліціонерів у Києві: підозрювана скаржиться на тиск з боку силовиків
Затримана за підозрою в причетності до вбивства міліціонерів у Києві Віта Заверуха поскаржилася на тиск з боку міліції, радник голови МВС Антон Геращенко пообіцяв розібратися.
Про це Заверуха написала заяву, яку згодом зачитав на камеру її адвокат, пише 20 хвилин.
Зокрема, Заверуха стверджує, що проти неї фальсифікують докази, змушуючи підписувати протоколи, з якими вона не згодна, та застосовують щодо неї фізичне насильство.
Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що приєднується до її заяви і вимагатиме від прокуратури всебічної її перевірки.
Только что было опубликовано заявление гражданки Украины Виктории Заверухи на имя Генерального Прокурора с требованием з...Posted by Anton Gerashchenko on Friday, May 8, 2015
Читайте такожАктивісти озвучили можливі версії розстрілу міліціонерів у Києві колишніми добровольцямиВбивство міліціонерів у Києві сталося в ніч на 4-те травня - тоді двоє правоохоронців загинули і троє потрапили до лікарні з пораненнями.
За версією МВС, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.
Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили у лікарню.
Підозрюваними у злочині стали Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус (загинув при затриманні), Микола Монишенко, Євген Вішалок. Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ".
На думку знайомих з підозрюваними активістів, озвучені МВС обставини злочину не відпровідають дійсності, а конфлікт добровольців з міліціонерами міг виникнути на ідеологічному підґрунті.