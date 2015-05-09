Вбивство міліціонерів у Києві: підозрювана скаржиться на тиск з боку силовиків

Про це Заверуха написала заяву, яку згодом зачитав на камеру її адвокат, пише 20 хвилин.

Зокрема, Заверуха стверджує, що проти неї фальсифікують докази, змушуючи підписувати протоколи, з якими вона не згодна, та застосовують щодо неї фізичне насильство.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що приєднується до її заяви і вимагатиме від прокуратури всебічної її перевірки.

Только что было опубликовано заявление гражданки Украины Виктории Заверухи на имя Генерального Прокурора с требованием з... Posted by Anton Gerashchenko on Friday, May 8, 2015

Читайте такожАктивісти озвучили можливі версії розстрілу міліціонерів у Києві колишніми добровольцямиВбивство міліціонерів у Києві сталося в ніч на 4-те травня - тоді двоє правоохоронців загинули і троє потрапили до лікарні з пораненнями.

За версією МВС, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили у лікарню.

Підозрюваними у злочині стали Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус (загинув при затриманні), Микола Монишенко, Євген Вішалок. Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ".

На думку знайомих з підозрюваними активістів, озвучені МВС обставини злочину не відпровідають дійсності, а конфлікт добровольців з міліціонерами міг виникнути на ідеологічному підґрунті.