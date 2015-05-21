Суд у Харкові залишив під вартою російську диверсантку "Терезу"

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, сьогодні, 21 травня, Київський райсуд Харкова розглянув клопотання адвоката Чубарової про скасування їй міри запобіжного заходу. "Захист вважає оголошену підозру необґрунтованою, відповідно, і міра запобіжного заходу, на їх думку, не повинна обиратися взагалі", - зазначили у відомстві.

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Під час засідання за клопотанням прокуратури був допитаний свідок, який підтвердив обґрунтованість підозри. "Боєць батальйону "Азов", який влітку минулого року був у полоні, впізнав Чубарову, розповів, що знав її під іменем "Тереза". За його словами, вона брала участь у тортурах стосовно українських військовополонених під Мар'їнкою, співпрацювала з так званою "ДНР", - наголосили у прокуратурі.

Суд у задоволені клопотання відмовив. Чубарова залишається під вартою. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня співробітники СБУ затримали громадянку РФ, співробітницю так званого "міністерства державної безпеки" "ДНР" на прізвисько "Тереза", яку підозрюють в організації вибуху біля стели в Харкові та низці інших злочинів.

23 квітня Апеляційний суд Харківської області відмовився відпустити на свободу затриману за підозрою в тероризмі громадянку Росії Чубарову. Суд постановив залишити обраний Чубаровій 8 квітня Київським районним судом Харкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці (до 4 червня) без можливості внесення застави.