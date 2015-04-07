СБУ затримала росіянку, підозрювану у підриві стели у Харкові (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Громадянка Російської Федерації, співробітниця так званого «міністерства державної безпеки ДНР» на прізвисько «Тереза» координувала злочинну діяльність диверсійних груп у Харківському регіоні. Встановлено, що на початку 2014 року вона була активною учасницею харківського «антимайдану» та проросійських протестних акцій. Згодом приєдналася до терористів у Донецьку, де була зарахована до «міністерства», яке під керівництвом російських спецслужб формує диверсійні групи для вчинення терактів в українських містах. За завданням свого керівника на прізвисько «Док» громадянка РФ прибула у лютому до Харкова для збору розвідувальної інформації та координації діяльності диверсійно-підривних груп», - повідомили у прес-центрі.

Читайте такожПідрив стели в центрі Харкова кваліфіковано як теракт

За місцем її тимчасового проживання виявлено саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження, антиукраїнську символіку.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні вночі невідомі підірвали стелу із прапором України на проспекті Правди. Підрив стели було кваліфіковано як терористичний акт.