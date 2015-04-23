Суд у Харкові залишив під вартою російську диверсантку "Терезу"

Апеляційний суд Харківської області відмовився відпустити на свободу затриману за підозрою у тероризмі громадянку Росії Ларису Чубарову, відому на прізвисько “Тереза”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 23 квітня, розглянувши апеляційну скаргу захисту підозрюваної.

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Суд постановив залишити обрану Чубаровій 8 квітня Київським районним судом Харкова міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Коментуючи рішення суду, представник прокуратури наголосив, що у слідства є докази скоєння Чубаровою низки злочинних дій, які кваліфікуються як посягання на територіальну цілісність та незалежність України, незаконне зберігання вибухових речовин тощо.

Прокурор підкреслив, що у слідства є достатньо доказів, що підозрювана була активним учасником терористичної організації “ДНР”, що вона входила в керівний склад так званого “міністерства держбезпеки ДНР”.

Представник держобвинувачення висловив задоволення ухваленим рішенням та наголосив, що з огляду на те, що Чубаровій висунуто обвинувачення за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність), закон не передбачає іншої міри запобіжного заходу, крім тримання під вартою.

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У свою чергу Чубарова висловила переконання, що кримінальна справа проти неї сфабрикована СБУ тому що вона є громадянкою Росії. Підозрювана зауважила, що їй не відомо походження фотографій, на яких начебто вона зображена зі зброєю.

Чубарова визнала, що у Харкові була координатором медичної служби Антимайдану.

За її словами, в ізоляторі тимчасового тримання у Харкові до неї ставилися добре.