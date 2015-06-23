Для охорони хасидів в Умані розроблять спеціальний план заходів безпеки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, про це заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко на зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Еліавом Бєлоцерковські.

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Сторони домовились максимально подбати про безпеку, аби традиційне паломництво хасидів до Умані пройшло спокійно.

За словами Ткаченка, для охорони паломників-хасидів цього року розроблять спеціальний спільний план заходів безпеки, закуплять додаткові металошукачі. Також під час зустріч було домовлено про допомогу Ізраїлю у розвитку туристичної інфраструктури Умані та в удосконаленні системи надання медичних послуг.

Як зазначив Еліав Бєлоцерковські, "Умань – це вже бренд для наших громадян, тому я певен, що серед інвесторів викличе інтерес. І той факт, що там удається з року в рік дбати про безпеку паломників, теж додає плюсів інвестиційній привабливості міста".

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14-15 вересня.