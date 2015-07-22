У Авакова пояснили, чому розформували транспортну міліцію
Транспортна міліція була розформована, оскільки дублювала функції інших департаментів та мала невелике навантаження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе повідомила журналістів на відкритті офісу Департаменту патрульної поліції Києва.
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"В системі є багато дублюючих структур. А для просування реформ нам потрібен ресурс, нам потрібна внутрішня економія, а не лише сподівання на зовнішню допомогу і бюджет України", - сказала вона.
За словами Згуладзе, транспортна міліція не мала достатньої завантаженості роботою.
"Ми переглянули статистику транспортної міліції. У них було мало роботи: у слідчого всього три справи в місяць, тоді як в районних центрах у слідчого утричі більше роботи. Тому не доцільно мати окремий блок лише для залізниці. Тому ми оптимізували цю структуру, а перекривати проблематику залізниці буде звичайна кримінальна поліція", - сказала Згуладзе.