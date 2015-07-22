У Авакова пояснили, чому розформували транспортну міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе повідомила журналістів на відкритті офісу Департаменту патрульної поліції Києва.

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"В системі є багато дублюючих структур. А для просування реформ нам потрібен ресурс, нам потрібна внутрішня економія, а не лише сподівання на зовнішню допомогу і бюджет України", - сказала вона.

За словами Згуладзе, транспортна міліція не мала достатньої завантаженості роботою.

"Ми переглянули статистику транспортної міліції. У них було мало роботи: у слідчого всього три справи в місяць, тоді як в районних центрах у слідчого утричі більше роботи. Тому не доцільно мати окремий блок лише для залізниці. Тому ми оптимізували цю структуру, а перекривати проблематику залізниці буде звичайна кримінальна поліція", - сказала Згуладзе.