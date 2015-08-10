Стаса П'єху не пустили з концертом до України

Як повідомили УНІАН в Одеській облдержадміністрації, за рекомендацією Одеської ОДА, СБУ та Державна прикордонна служба відмовили у в'їзді на територію країни Стасу П'єсі.

«Відмовили за його підтримку окупації Криму і оскаженілу пропутінську пропаганду. Україна вітає приїзд добропорядних російських артистів, музикантів, туристів, інвесторів, але всім тим, хто підтримує окупаційний режим, - в'їзд на нашу територію закритий», - зазначили в ОДА.

Зокрема, виступ П'єхи було заплановано в нічному клубі «Ітака» (Одеса). Програму співака «Шукаю свою любов» скасовано.

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Голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook написав, що його вражає «нахабство «КРЫМНАШ публіки», яка зайняла антиукраїнську позицію.

«Вони вважають, що мають право встановлювати і підтримувати ґвалтівників, і, як ні в чому не бувало, після цього приїжджати до жертви агресії на заробітки. Апологетам Путіна не місце на українській землі. Нехай їдуть на заробітки, наприклад, у Сиктивкар», - сказав Саакашвілі.

П'єха у своєму Instagram написав: «Прощай, Одеса-мама».

Раніше П'єха висловив свою підтримку анексії Криму.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня з ініціативи голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі в клубі «Ібіца», розташованому на пляжі «Аркадія», було скасовано виступ в Одесі російського виконавця Тіматі, який підтримав агресію Росії проти України.