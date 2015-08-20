СБУ підтвердила, що майже 1,4 тисячі працівників спецслужби перейшли на бік ворога

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив інформацію військової прокуратури щодо 1372 працівників спецслужби, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської і Донецької областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав в інтерв'ю журналістам.

“Я не можу сказати на 100%, що кожен з тих, хто не перейшов на нашу територію, перейшов на бік ворога і працює проти нас, але ці люди дійсно залишилися на території анексованого Криму. Це представники управлінь СБУ Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим”, - сказав голова СБУ.

Також він додав, що СБУ має інформацію про своїх колишніх співробітників, які залишись на окупованих територіях.

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“Ми знаємо цих співробітників не просто по прізвищах, ми їх у хорошому розумінні «ведемо». Це справа честі, тому що скласти присягу на вірність Вітчизні можна один раз, і якщо ти її порушив — ти злочинець. Ми знаємо, хто з них служить (росіянам — УНІАН), хто просто відійшов від служби і займається бізнесом. Більше того, із них є, хто залишився або яких прийняли на службу їхні нові керівники, вони усунуті від ключових посад. Я переконаний, що їм не вручають квартири, як сьогодні вручав президент нашим хлопцям, що залишилися вірними присязі”, - зауважив Грицак.

Також він додав, що кількість зрадників, які у даний час працюють на Росію, значно перевищує декілька сотень.

“Їх більш ніж 100 і 200. Я не буду це приховувати. Але крапки над “і”, врешті-решт, будуть розставлені”, - додав голова СБУ.