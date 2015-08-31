На Грушевського нові зіткнення, до місця події направили підкріплення

На розі вулиць Грушевського та Липської нова сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками, які вже почали залишати площу перед будівлею Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники кидають у правоохоронців каміння. До місця події терміново направили більше 100 правоохоронців у захисних обладунках.

Наразі не відомо, чим викликане загострення ситуації після того, як біля Площі Конституції мітинг фактично завершився.