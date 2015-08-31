На Грушевського нові зіткнення, до місця події направили підкріплення
15:45, 31 серпня 2015Суспільство
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До місця події терміново направили більше 100 правоохоронців у захисних обладунках.
На розі вулиць Грушевського та Липської нова сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками, які вже почали залишати площу перед будівлею Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники кидають у правоохоронців каміння. До місця події терміново направили більше 100 правоохоронців у захисних обладунках.
Наразі не відомо, чим викликане загострення ситуації після того, як біля Площі Конституції мітинг фактично завершився.
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