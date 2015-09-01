Ківалов заявив, що скандальний "замок" в Одесі буде проданий

Про це він повідомив у коментарі Громадському ТБ.

"Ви знаєте, це відомий факт, що так званий "Будинок Гаррі Поттера" належить і стоїть на балансі Міжнародного гуманітарного університету. Керівництво університету прийняло рішення продати цей будинок, тому що дуже дорого утримувати його, є проблеми з теплоносіями. Виручені гроші від продажу будинку підуть на будівництво школи в Одесі", - заявив Ківалов.

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Наявність картин з його зображенням нардеп пов'язав із ремонтом у себе вдома, після закінчення якого він забере всі свої речі назад.

"Я робив ремонт у себе в квартирі, завершив його. Там ще коробки стоять з речами, з костюмами. Завершується ремонт, і через тиждень я їду туди", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що позафракційний народний депутат України Сергій Ківалов назвав проникнення активістів в будівлю підконтрольного йому Міжнародного гуманітарного університету кримінальним злочином.