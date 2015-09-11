У Сумах СБУ перекрила міжрегіональний канал постачання вогнепальної зброї

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, 10 вересня правоохоронці вилучили поштове відправлення з трьома стартовими пістолетами, переробленими для стрільби бойовими набоями.

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"Наразі встановлено, що відправником є мешканець Запоріжжя. Він через мережу Інтернет знаходив замовників з різних регіонів України та власноруч поштою надсилав перероблену зброю", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх отримувачів зброї, зазначає прес-група УСБУ.