В Міноборони показали фото унікальних оборонних споруд поблизу Маріуполя

Як повідомляє прес-служба відомства, всі вогневі точки надійно вриті в землю.

«Створені вони зі спеціальних металевих боксів та вкриті своєрідним «слоєним пирогом» з півтораметрового посиленого залізом бетону, землі та дерева. Пробити його не зможе жоден із російських артилерійських снарядів. Вхід і бійниці захищені броньованими ставнями та дверима, що з середини замикаються на надійні засуви», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стіни і стеля вкриті негорючим звукоізоляційним матеріалом. Є витяжки, місця для сну, і, навіть, можливість встановити автономні джерела електричного живлення, а разом з ними і холодильник та телевізор. Крім цього, через невеликі дистанції в окопах організовані спеціальні перекриті місця, які дозволять заховатися бійцям під час обстрілу «Градами».

«Ці щілини захищені більш ніж 4-метровими бетонними перекриттями, які спираються на основу із залізобетонних блоків. Для укриття особового складу під час посиленого обстрілу передбачені спеціальні заглиблені бункера. Вони являють собою броньовану конструкцію, яка закопана на п’ятиметрову глибину. А для захисту створене бетонне укриття зі спеціальною глиняно-земельною подушкою. Також передбачені вогневі місця для бойової техніки та укриття екіпажів», - додали у прес-службі Міноборони.

Мережа окопів вкрита сучасними штучними матеріалами, які не гниють і не горять. А для посилення армовані спеціальною металевою сіткою. Всі окопи з’єднані між собою, і дозволяють швидко і приховано проводити маневр особовим складом та вогневими засобами.

«Потрібно наголосити, що всі ці оборонні споруди є унікальними. Адже вони є розробками вітчизняних військових інженерів і не мають аналогів у світі. Оборонні лінії вже готові і прикривають найважливіші напрямки оборони Маріуполя», - підкреслили у відомстві.