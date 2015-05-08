ДонОДА запевняє, що будівництво захисних споруд біля Маріуполя завершиться вчасно

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Донецька облдержадміністрація продовжує працювати над зведенням укріплень під Маріуполем. Роботи зі зведення захисних укріплень і споруд тривають на всіх визначених ділянках одночасно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДонОДА, на сьогодні в повному обсязі виконано комплекс заходів, пов'язаних із підготовчими роботами, зокрема, налагоджено випуск бетонно-металевих конструкцій для обладнання опорних вогневих пунктів на одному з підприємств Маріуполя.

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«Вирішено питання щодо забезпечення будівельних команд, які були направлені на роботи майже з усіх областей України, металопрокатом, цементом, дизельним пальним тощо», - повідомляє ДонОДА.

Роботи проходять без порушень планів і графіків, і будуть завершені у встановлений президентом України термін.

Зараз основною проблемою будівництва залишаються постійні обстріли на лінії зіткнення, що вимагає додаткових заходів для забезпечення безпеки робітників і техніки, задіяних у процесі.

«Підстав для зриву будівництва фортифікації у зоні відповідальності Донецької облдержадміністрації сьогодні не вбачається. Жителі Маріуполя можуть бути впевнені у тому, що захисна лінія буде побудована у встановлені державою терміни та відповідно до визначених проектних рішень», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голови Донецької та Закарпатської ОДА Олександр Кіхтенко та Василь Губаль отримали догани за зрив термінів зведення фортифікацій.