В ОБСЄ озвучили кількість членів моніторингової місії в Україні
16:06, 16 вересня 2015Суспільство
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні на сьогоднішній день налічує 860 членів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу в Києві.
«СММ зараз налічує 860 членів, з них 533 спостерігачі, ще 69 – це інший персонал і 258 - це українські колеги», - зазначив представник місії.
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Як повідомляв УНІАН, кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні може бути збільшена вдвічі.
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