В ОБСЄ озвучили кількість членів моніторингової місії в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу в Києві.

«СММ зараз налічує 860 членів, з них 533 спостерігачі, ще 69 – це інший персонал і 258 - це українські колеги», - зазначив представник місії.

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Як повідомляв УНІАН, кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні може бути збільшена вдвічі.