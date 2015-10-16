Переселенців у Краматорську кличуть на тренінг "Швейна майстерня"
18:40, 16 жовтня 2015Суспільство
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Центр зайнятості вільних людей в Краматорську запрошує переселенців на тренінг "Швейна майстерня".
Тих хто прийде, обіцяють познайомити з основами крою / 6264.com.ua.
Тих хто прийде, обіцяють познайомити з основами крою та шиття, навчити повсякденному ремонту одягу та оновленню старих джинсів, повідомляє 6264.com.ua.
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Попередня реєстрація on-line або по телефону гарячої лінії Центру зайнятості Вільних людей 0995390023.
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