Переселенців у Краматорську кличуть на тренінг "Швейна майстерня"

Центр зайнятості вільних людей в Краматорську запрошує переселенців на тренінг "Швейна майстерня".

Тих хто прийде, обіцяють познайомити з основами крою та шиття, навчити повсякденному ремонту одягу та оновленню старих джинсів, повідомляє 6264.com.ua. Читайте такожУ Краматорську відкрився Центр допомоги і підтримки учасників АТО Попередня реєстрація on-line або по телефону гарячої лінії Центру зайнятості Вільних людей 0995390023.

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