Понад половина опитаних українців готова до протестів у разі значного погіршення умов життя

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», які презентував керівник групи Олексій Антипович.

Водночас 28% опитаних вважають, що краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку.

Соціологи наголосили, що ці показники практично відповідають тим, що були зафіксовані у грудні 2013 року. Тоді на протест готові були вийти 50% опитаних громадян, і 29% опитаних готові були терпіти матеріальні труднощі.

Окрім того, дослідження виявило, що за останні півроку рівень підтримки розпуску парламенту і призначення нових виборів до Верховної Ради зріс із 34% до 47%, а ідея призначення нових виборів президента зросла з 31% до 43%.

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Також соціологи наголошують, що лише 12% респондентів вважають, що проголосовані нещодавно зміни до бюджету, згідно з якими з 1 вересня підвищуються мінімальна зарплата і пенсія, є реальною заслугою уряду, який в умовах кризи та війни спромігся знайти необхідні кошти на підвищення соціальних стандартів. Водночас 77% респондентів вважають, що це швидше передвиборчий піар.

Опитування проводилося з 3 по 12 жовтня 2015 року. Опитано 3 тис. респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка дослідження становить не більше 1,8%.