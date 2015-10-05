Більшість українців очікує поглиблення економічної кризи в країні - опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Тільки 6,9% жителів України вважають, що в 2015 році криза закінчиться і почнеться економічне зростання.

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При цьому 23,1% респондентів вважають, що криза перестане поглиблюватися, але економіка до кінця року буде в стані застою, 33,8% – що криза буде поглиблюватися, але катастрофічних наслідків не буде, 23,1% – що станеться колапс економіки.

Як зазначили експерти Центру Разумкова, порівняно з травнем 2015 року вересневе опитування показало, що менше стало як оптимістів (тих, хто вважає, що в цьому році почнеться економічне зростання) – їх частка зменшилася з 10,4% до 6,9%, так і «крайніх песимістів» (тих, хто дотримується думки, що станеться колапс економіки) – їх частка знизилася з 26,1% до 23,1%.

Проте збільшилася кількість «помірних песимістів» (хто вважає, що економічна криза буде поглиблюватися, але катастрофічних наслідків не буде) – їх кількість зросла з 27,1% до 33,8%.

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Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 19 вересня. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.