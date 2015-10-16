Майже половина населення України не задоволена роботою уряду, президента і Ради - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Згідно з опитуванням, тих хто повністю схвалює діяльність Верховної Ради знайшовся 1%, 10% респондентів відповіли, що скоріше схвалюють її діяльність, 35% - скоріше не схвалюють, а 48% опитаних відповіли, що зовсім не схвалюють роботу парламенту.

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Діяльність президента Петра Порошенка повністю схвалюють лише 4% опитаних, скоріше схвалюють 20% респондентів, скоріше не схвалюють роботу президента 29% опитаних, а 40% - відповіли, що зовсім не схвалюють роботу глави держави.

Крім цього, роботу уряду повністю схвалюють тільки 2% опитаних, ще 11% - скоріше схвалюють. А 29% відповіли, що скоріше не схвалюють, і 54% опитаних зовсім не задоволені роботою Кабінету міністрів.

Опитування проводилося по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 7 по 21 вересня цього року. Всього було опитано 1200 жителів України віком 18 років і старше. Допустима похибка не перевищує 2,8%.