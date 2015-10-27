Швейцарія направила у Донецьку область вантаж з медикаментами і реагентами для очищення води

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, інформує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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За його словами, 31 вантажівка доставила вантаж у Красноармійськ, Маріуполь та Донецьк по обидві сторони лінії розмежування.

Комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» в рамках гуманітарної допомоги надані необхідні хімічні реагенти, зокрема, сульфат алюмінію, гіпохлорит кальцію та хлорне вапно для дезінфекції питної води для місцевого населення по обидві сторони лінії розмежування. Окрім того, чотири лікарні в Донецьку забезпечено реагентами для проведення лабораторних аналізів, цитостатичними препаратами та іншими медичними матеріалами.

Аналогічний вантаж буде доставлено найближчим часом і до двох лікарень у Дніпропетровську.

Доставку гуманітарного вантажу було організовано за активної підтримки української влади. Важливу логістичну допомогу в процесі підготовки гуманітарної місії було надано Представництвом Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП/OCHA) та іншими міжнародними організаціями-партнерами. Доставку вантажу здійснювала команда експертів Відділу гуманітарної допомоги Швейцарії за підтримки Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Швейцарського бюро співробітництва.

Зубко подякував швейцарським партнерам за допомогу, а також за підтримку України у складний час.

Віце-прем’єр-міністр нагадав, що Україна та Швейцарія вже тривалий час співпрацюють у напрямку надання гуманітарної допомоги.

«У травні та червні 2015 року за підтримки уряду на підконтрольних і неконтрольованих територіях Швейцарія вже здійснила декілька гуманітарних місій. До Красноармійська та Донецька доставили 740 тонн хімічних речовин для очищення води, а також медичні матеріали п’ятьом лікарням, завдяки чому у Донецьку вдалося забезпечити хіміотерапію для кількох сотень хворих на рак пацієнтів, а у Дніпропетровську – здійснити регулярне очищення крові (гемодіалізу) для пацієнтів з нирковою недостатністю протягом трьох місяців», - зазначив Зубко.