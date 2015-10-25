Бойовики провокують військовослужбовців ЗСУ на порушення Мінських домовленостей – СЦКК

Про це заявив керівник української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Борис Кременецький.

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«Члени незаконних збройних формувань демонструють агресію та здійснюють провокативні обстріли позицій сил АТО зі стрілецького озброєння, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів, тим самим намагаючись спровокувати військовослужбовців ЗСУ на відкриття вогню у відповідь і порушення Мінських угод»,- йдеться в заяві.

Кременецький зазначає, що протягом останнього часу збільшилась кількість провокативних обстрілів позицій ЗСУ. Зокрема, за минулу добу ситуація на лінії розмежування зазнала певного напруження. Особливо загострилась ситуація в районі Донецького аеропорту та населеного пункту Піски, де бойовики ОРДО (окремих районів Донецької області) обстрілювали позиції сил АТО з кількох напрямків.

«Черговою зміною СЦКК неодноразово здійснювались спроби припинення вогню. На жаль, бойовики ОРДО ігнорували «традиційні» звернення чергової зміни російської сторони СЦКК»,- зазначено в заяві.

За словами Кременецького, обстріли вдалося зупинити лише о 03.30 ночі після наполегливого звернення керівника української сторони СЦКК до керівника представництва РФ у СЦКК з вимогою застосувати «традиційний» вплив на бойовиків ОРДО щодо припинення вогню.

Інформація щодо обстрілів була надана СММ ОБСЄ. Наразі українською стороною СЦКК готуються відповідні пропозиції щодо можливого розгляду та ретельного розслідування зазначеного питання в рамках Тристоронньої контактної групи.

«На думку української сторони СЦКК, обстріли позицій ЗС України у період відведення озброєння направлені на цинічний зрив Мінських домовленостей та свідчать про небажання НЗФ ОРДО та їхніх спонсорів виконувати взяті зобов’язання»,- наголошується в заяві.