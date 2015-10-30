Синоптики пообіцяли українцям на вихідні сонячну погоду

У п'ятницю, 30 жовтня, найтепліше буде на Заході - від +10 до +13 градусів, а найхолодніше буде сьогодні в східних областях – там очікують від +5 до +6 градусів, паередает ТСН. В інших областях термометри покажуть від +7 до +9 градусів тепла.

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На вихідні в Україні очікується сонячна погода без опадів, місцями можлива мінлива хмарність. Найвища температура повітря прогнозується на Заході країни, зокрема, на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів. Найхолодніше буде на Сході країни. Там повітря прогріється максимум до 6 тепла. В інших областях середня денна температура складе від +7 до +9 градусів.