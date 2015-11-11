В Запорізькій області розбився штурмовик Су-25

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві оборони, додавши, що деталі цього інциденту буде оприлюднено найближчим часом.

"Сьогодні, 11 листопада 2015 року, близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних Сил ЗС України СУ-25. Трагедія сталась за 40 кілометрів північніше від Запоріжжя", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Читайте такожУ Росії розбився винищувач МіГ-31

"Пілот, 1992 року народження, загинув, мирне населення не постраждало. На місці трагедії працює пошуково-рятувальна група. За фактом аварії проводиться розслідування, уточняються причини та обставини", - наголосили у відомстві.

При цьому, як передає кореспондент УНІАН у Запорізькій області, посилаючись на свої джерела, військовий літак СУ-25 розбився у Вільнянському районі області, пошкодивши лінію електропередач.

На місце події виїхали співробітники ДСНС і військової прокуратури Запорізького гарнізону.