У Нацполіції вже перепризначили понад 12 тисяч слідчих

Про це повідомив виконувач обов'язків заступника глави Нацполіції – начальника Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, поінформували УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції.

За його словами, під час перехідного періоду (6-8 листопада) практично в усіх регіонах була проведена необхідна робота з їх перепризначення, завдяки чому не допущено "правового колапсу", а також забезпечено реагування на повідомлення про злочини.

"Фактично в жодному з регіонів держави не відбулося ні правового "колапсу", ні такої ситуації, що не були належним чином зареєстровані злочини і не було забезпечено реагування на них", – зазначив керівник слідчого підрозділу Нацполіції.

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Як повідомляв УНІАН, закон «Про Національну поліцію» набув чинності 7 листопада і того ж дня втратив чинність закон «Про міліцію».

Водночас експерти побоювалися, що 7 листопада в країні може відбутися «повний колапс правоохоронної системи», оскільки вчасно не була здійснена комплектація поліцейських підрозділів особами з числа працівників міліції, які мали б бажання проходити службу у Національній поліції.

«Це означає, що усі працівники міліції з 7 листопада втрачають статус представників озброєного органу державної влади. Із 7 листопада слідчі міліції не матимуть права вчиняти будь-які слідчі дії, працівники ДАІ не матимуть права слідкувати за порядком на дорогах, працівники патрульних служб не матимуть права затримувати п’яниць, хуліганів та злочинців», - заявляв, зокрема, заступник голови Ради адвокатів Києва Валентин Степ’юк.