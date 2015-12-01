У Львові через буревій дерево впало на таксі (відео)

Упродовж 30 листопада внаслідок погіршення погодних умов, пов’язаних із сильними поривами вітру, на території Львівської області було зареєстровано 3 випадки падіння дерев, внаслідок яких травмувалися 3 особи, а також 2 випадки пошкодження покрівель будівель. Про це повідомили у прес-службі ДержНС.

Читайте такожУкраїнців попереджають про погіршення погодних умов

У понеділок о 15:58 до рятувальників надійшло повідомлення, що по вул. Стуса, 57 на легковий автомобіль "Daewoo Lanos" впало дерево. На момент падіння в транспортному засобі перебувало 2 людини. Пасажир самотужки через вікно врятувався із понівеченого авто, водія ж затиснуло конструкціями транспортного засобу.

Повідомляється, що рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали конструкції даху автівки та деблокували травмованого водія, 1958 року народження. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у 8-му Комунальну міську клінічну лікарню.

Того ж дня буревій зірвав дах з будівлі середньої школи у селі Градівка Городоцького району. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Читайте такожСьогодні у Києві очікується сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця

Також на території Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні через падіння дерева травмувалися 2 людини. Потерпілих із травмами середнього та легкого ступеня важкості госпіталізовано до лікарні.