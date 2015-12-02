Клімкін закликав ЄС дати рекомендацію про введення безвізового режиму для українців

Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у Брюсселі на зустрічі з першим віце-президентом ЄК з питань кращого управління, міжінституційних відносин, верховенства права й Хартії фундаментальних прав Франсом Тіммермансом, повідомляє прес-служба МЗС.

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Зазначається, що в ході зустрічі головна увага була приділена питанню візової лібералізації між Україною та Євросоюзом.

Клімкін поінформував про результати виконання другої фази Плану дій та імплементацію рекомендацій, що були висловлені стороною ЄС в доповіді про прогрес України у травні цього року.

Також було детально обговорено стан імплементації Мінських домовленостей та подальшу підтримку Євросоюзу на цьому напрямку з метою відновлення територіальної цілісності України.