Клімкін пообіцяв Україні безвізовий режим з ЄС вже через рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі журналістам.

Він зазначив: "Я абсолютно впевнений, що це реально отримати безвізовий режим з літа або початку осені. Але для цього ми повинні виконати: прийняття законів і в рамках цих законів це повинно працювати".

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Він нагадав, що 15 грудня очікується звіт відповідних структур ЄС про виконання Києвом плану дій щодо лібералізації візового режиму.

Клімкін наголосив, що Україна повинна не тільки ухвалити необхідні закони, але вони повинні й виконуватися.