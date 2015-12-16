Міськрада Одеси не стала розглядати питання про визнання РФ країною-агресором

Про це повідомляє "Думская".

Відповідний проект був присутній у попередньому порядку денному, опублікований на сайті мерії, але в останній момент його було знято.

Пізніше з'ясувалося, що проектів було кілька, і їх відкликали самі ініціатори: вони вирішили об'єднати свої зусилля та розробити звернення спільно. Питання буде винесено на наступну сесію.

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Нагадаємо, у вересні Одеська міськрада також не включила до порядку денного визнання РФ країною-агресором, у залі сталася сутичка.