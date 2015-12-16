Міськрада Одеси не стала розглядати питання про визнання РФ країною-агресором
12:04, 16 грудня 2015Суспільство
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До порядку денного сесії Одеської міської ради не внесли питання про підтримку постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року про визнання Російської Федерації державою–агресором.
Міськрада Одеси не стала розглядати питання про визнання РФ агресором / wikipedia.org
Про це повідомляє "Думская".
Відповідний проект був присутній у попередньому порядку денному, опублікований на сайті мерії, але в останній момент його було знято.
Пізніше з'ясувалося, що проектів було кілька, і їх відкликали самі ініціатори: вони вирішили об'єднати свої зусилля та розробити звернення спільно. Питання буде винесено на наступну сесію.
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Нагадаємо, у вересні Одеська міськрада також не включила до порядку денного визнання РФ країною-агресором, у залі сталася сутичка.
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