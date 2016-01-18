Синоптики розповіли про погоду на Водохреща і назвали найхолодніший день січня

20 січня снігопади покинуть територію України, але прийде похолодання, подекуди мінус 24 градуси вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на селекторній нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка повідомив начальник українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

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Говорячи про снігопади в центрі та на півдні України, він зазначив, що з 08.00 17 січня по 14.00 18 січня у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях випало 30-50 міліметрів опадів при місячній нормі 40-45 міліметрів.

“Тобто можна сказати, що трохи більше, ніж за добу, випала майже місячна норма”, - зауважив Кульбіда.

Також він додав, що за останніми даними Гідрометцентру, снігопади в зазначених областях припиняться і перемістяться на північний схід в Полтавську, Сумську і Харківську області.

Також він розповів, що до ранку 19 січня снігопади припиняться на більшості території України, окрім цих областей, а 20 числа циклон залишить межі України, але водночас після цього почнеться зниження температури фактично по всій території України. Зокрема найбільше це відчують жителі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області. Через два дні температура понизиться до 7-12 градусів морозу.

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В період з 20 по 23 січня такий температурний режим спостерігатиметься без змін по всій Україні, а з 23 температура почне падати до мінус 13-19. Найбільший холод прогнозується 24 січня -19-24 градусів морозу. З 25 січня морози послабнуть.