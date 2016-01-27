До розстрілу мобільної групи біля Щастя 2 вересня не причетна ДРГ бойовиків - Матіос

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі Громадського ТБ.

"Злочин вчинено особами, які перебували і перебувають зараз на території, підконтрольній Україні", - наголосив він, підкресливши, що злочин було вчинено за 12 кілометрів до лінії розмежування.

За словами Матіоса, загиблий Андрій Галущенко, що був заживо спалений у машині, - "це штатний негласний співробітник Служби безпеки, це не волонтер на добровільних засадах".

Крім нього, на місці було 5 осіб, з яких ще одна людина загинула, а 4 були поранені та контужені.

Матіос зазначив, що, з 7 основних версій 6 не знайшли свого підтвердження.

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Заступник генпрокурора зауважив, що справа надзвичайно важка, оскільки при вчиненні злочину було знищено значну кількість доказів. "Але ми на фінішній прямій", – резюмував він.

"Ми вийшли на розуміння мотиву і тих центрів, де приймалося рішення про знищення цієї групи... Коло цих осіб вже визначено, це я точно можу сказати", - заявив головний військовий прокурор.

Він повідомив, що в рамках розслідування інциденту було проведено велику кількість експертиз та допитано вже більше 1 тисячі людей, в тому числі проведено 120 допитів на поліграфі, причому 79 осіб допитували декілька разів.

При цьому, за словами Матіоса, існує загроза людям, що мають інформацію щодо цієї справи, зокрема в процесі розслідування вже було скоєно два замахи на членів слідчо-оперативної групи. Через таку загрозу в свій час було надано охорону, зокрема, їм та колишньому голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадію Москалю і його наступнику Георгію Туці. Також вирішується питання про надання охорони журналісту (з контексту розмови випливає, що мова йде про журналіста, що брав останнє прижиттєве інтерв'ю в Галущенка).

Нагадаємо, 2 вересня 2015 року було повідомлено, що вранці "при виконанні бойового завдання" на Луганщині загинув старший лейтенант податкової міліції, співробітник Головного управління ДФС у Херсонській області Дмитро Жарук, а також "волонтер" Галущенко.

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Наступного дня Тука заявив, що переконанний, що загибель його друга Галущенка - "це було просто вбивство, до якого ніяка ДРГ сепаратистів не причетна... це зробив хтось із наших". За його словами, "напередодні були і погрози, і відверті спроби "домовитися". Згодом він допустив свою відставку з посади голови Луганської ОВЦА в разі провалу розслідування цього інциденту, але на даний момент досі займає цю посаду.