Тука допустив свою відставку у разі провалу розслідування розстрілу мобільної групи

Про це заявив в інтерв'ю DT.UA. "Розслідування розстрілу мобільної групи - тест. У разі провалу владою мені не складе труднощів звільнити крісло", - заявив він.

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"Я вже неодноразово думав над цим питанням. Погоджуючись на посаду, я ставив перед собою певні цілі. При розчаруваннях, які множаться, все-таки поки бачу світло в кінці тунелю. Найближчі два тижні - вирішальні для мене", - додав він.

Він також зазначив, що раніше "не було політичної волі ламати систему, коли вона тільки формувалася". "Ми дійсно втратили час", - додав він.