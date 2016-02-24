Після скандалу з лайкою в прямому ефірі "Подробиці" повідомили про звільнення Столярової

Як стало відомо з джерел Detector.media, "Національні інформаційні системи" і канал "Інтер" прийняв рішення звільнити Марію Столярову. Який офіційний привід поки неясно, проте неофіційно звільнення Столярової пов'язано із лайкою у прямому ефірі, а також постами у фейсбуці дворічної давності, в яких вона називала протестувальників "нацикам" і "орками".

Як відомо, Столярова – громадянка Росії, працювала на "РЕН-ТВ", де була військовим кореспондентом. Після переїзду в Україну стала шеф-редактором "Подробиць тижня".

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Відзначається, що на сайті "Подробиць" вже викладено документ, що свідчить про звільнення.

Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".

Крім того, на своїй сторінці в Facebook, Столярова закликала ввести війська" під час зіткнень в Харкові.