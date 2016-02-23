СБУ перевірить наявність складу злочину у дописах в соцмережах шеф-редактора каналу "Інтер"

Служба безпеки України перевірить наявність складу злочину у дописах в соціальних мережах шеф-редактора телеканалу “Інтер” Марії Столярової та ухвалить рішення стосовно застосування чи не застосування до неї депортації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

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“Звичайно, що ті її висловлювання та заклики, що містяться у соціальних мережах і пов'язуються з цією особою, викликають у нас запитання. Вона (інформація в соцмережах — УНІАН) буде досліджуватися нашими слідчими, щоб чітко дати відповідь, чи є у її діях склад злочину, чи немає. Я думаю, що ми дуже швидко закінчимо цей аналіз і дамо виважену відповідь на це запитання”, - сказав Ткачук.

Також він висловив подив, що Столярова, маючи далеко не проукраїнські погляди, обіймає керівну посаду на одному із загальнонаціональних телеканалів.

“Викликає подив, як людина з таким минулим, якщо воно дійсно підтвердиться, могла опинитися на такій посаді у дуже відомому і поважному ЗМІ. Я думаю, що це питання не лише до СБУ”, - зауважив Ткачук.

Нагадаємо, що цими днями розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що у прямому ефірі випуску новин телеканалу “Інтер” 21 лютого Столярова зневажливо та нецензурними словами висловилася під час того, як журналісти каналу брали інтерв'ю у родичів загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності.

Своєю черго Столярова у Facebook заявила, що нецензурні слова з її вуст не були адресовані героям сюжету, а були робочими моментами і випадково потрапили в ефір.

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Після цього користувачі соціальних мереж почали публікувати стріншоти зі сторінок у соціальних мережах Столярової, у яких вона зневажливо висловлювалася про учасників харківського Євромайдану у 2014 році, а також пригадали її роботу на російський телеканал та сюжети, у яких Столярова в позитивному світлі говорила про бойовиків терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 25 лютого розгляне питання про призначення позапланової перевірки телеканалу «Інтер» у зв'язку з потраплянням в ефір нецензурного висловлювання Столярової під час показу сюжету про вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.