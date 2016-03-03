До Луганська і Донецька їде група ООН, яка займеться питанням російських найманців

Про це повідомила глава Місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, повідомляє "Українська правда".

За її словами, до складу групи входять незалежні міжнародні експерти, чий мандат визначений Радою ООН з прав людини.

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"Вони проведуть ряд зустрічей в Києві, а також, як ми сподіваємося, зможуть відвідати Донецьк і Луганськ", - повідомила Фрейзер.

Протягом шести місяців вони повинні підготувати доповідь Раді ООН з прав людини.

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