ГПУ: терміни передачі звіту про збитий на Донбасі Боїнг були зірвані через замахи на головного експерта

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос сказав сьогодні на брифінгу.

Головний військовий прокурор зазначив, що два замахи на вбивство головного експерта у справі MH17 вплинули на терміни своєчасного представлення доповіді української сторони і "вчасну передачу остаточного звіту причин і технічних характеристик подій, які відбувалися зі збитим літаком".

Представлення української доповіді повинно було відбутися у Гаазі 23 листопада 2015 року під час наради керівників експертних установ держав-учасників міжнародного кримінального розслідування. Олександр Рувін повинен був оголосити висновки українських експертів та передати Нідерландам матеріали експертних досліджень українських фахівців. "Проте, за 5 днів до цього, 18 листопада 2015 року, під час підготовки до вказаної міжнародної зустрічі, ввечері, після повернення з чергової наради експертів, було вчинено замах на керівника групи експертів Рувіна", - наголосив Матіос.

"Наразі після проведених хірургічних й інших оперативних втручань і лікування Олександр Григорович Рувін приступив до виконання своїх обов'язків. Іде потужна спільна робота з іноземними партнерами, іноземними фахівцями, і наскільки я володію ситуацією, в травні місяці акт, який готує, і хотіла ще тоді віддати Україна, буде нарешті підписаний і переданий до міжнародної слідчої групи у Голландії після проведення ще одного додаткового дослідження", - заявив Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, У Києві 18 листопада 2015 року вчинено напад на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, головного судового експерта з розслідування авіакатастроф МН17, ІЛ-76 та подій у Іловайську.

За інформацією прес-служби ГУ Національної поліції України у місті Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців, встановили: чоловік приїхав автомобілем додому. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і здійснив три постріли із невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник втік із місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Група Bellingcat, яка займається пошуком даних з відкритих джерел, зокрема, соцмереж, 24 лютого 2016 року представила доповідь "MH17 - потенційні підозрювані і свідки із 53 зенітно-ракетної бригади".

У жовтні 2015 року Bellingcat дійшла висновку, що малайзійський лайнер був збитий ракетою, запущеною з установки "Бук", 53-ї зенітно-ракетної бригади.

3 січня 2016 року стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт.

В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс повідомив, що його організація встановила 20 солдатів з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який був вивезений з розташування бригади в Курську.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинуло 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.