Янукович доручив Бойку подивитись на Казахстан, Перську затоку і Росію

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики України Юрію БОЙКУ вивчити можливість диверсифікації постачання енергоносіїв та участі у розробках родовищ за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Хотів би, щоб ви подивилися на диверсифікацію постачання енергоносіїв, а також на питання розробки родовищ не лише у Казахстані і країнах Перської затоки, але й у Російській Федерації», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Ю.БОЙКА.