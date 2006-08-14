Янукович доручив Бойку подивитись на Казахстан, Перську затоку і Росію
12:04, 14 серпня 2006Суспільство
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На Кабміні говорять про диверсифікацію
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики України Юрію БОЙКУ вивчити можливість диверсифікації постачання енергоносіїв та участі у розробках родовищ за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
«Хотів би, щоб ви подивилися на диверсифікацію постачання енергоносіїв, а також на питання розробки родовищ не лише у Казахстані і країнах Перської затоки, але й у Російській Федерації», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Ю.БОЙКА.
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