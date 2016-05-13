Українець вчинив збройний напад на польського прикордонника - ЗМІ

Як повідомляє Польське радіо, 29-річний чоловік, якому відмовили у в'їзді до Польщі, приклав розкладний ніж до горла польського прикордонника.

Інцидент трапився у польсько-українському пункті пропуску "Краковець-Корчова". Українцю відмовили у в’їзді на територію Польщі, на що чоловік відреагував спочатку образою працівника прикордонної служби. Після цього він кинувся на нього та приклав до його горла ніж.

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"Щодо зловмисника були застосовані заходи прямого фізичного примусу. Під час інциденту жодна з осіб не зазнала поранень. Експертиза показала, що вміст алкоголю в організмі громадянина України склав два проміле", - повідомляє Бєщадський відділ прикордонної служби.

Затриманий зізнався у скоєному злочині і розкаявся. Наразі справою займається районна прокуратура міста Ярослав.