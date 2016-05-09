Прикордонники не пустили до України сімох байкерів-екстремістів з Росії

Державна прикордонна служба України не пропустила через державний кордон до країну сімох учасників екстремістських клубів російських байкерів, зокрема, учасників байкерського руху "Нічні вовки", повідомляється на сайті служби.

"За період великодніх і травневих свят ніяких організованих груп байкерів або навіть поодиноких мотоциклістів-провокаторів державний кордон не перетинали ані на в'їзд, ані на виїзд. Відтоді, як стало відомо про плани так званих "російських байкерів" ця категорія осіб перебувала на особливому контролі. На даний момент Держприкордонслужба відмовила у перетині кордону 7 байкерам на в'їзд до України: 6 - громадянам Білорусі, 1 - громадянину Молдови, який слідував з Росії", - йдеться в повідомленні.

Служба підкреслила, що жодним іншим чином (повітрям, морем або залізницею) представники екстремістських російських байкерських клубів на територію України не потрапляли.

"Що стосується інформації про нібито виїзд через ділянку кордону на Закарпатті представників "Нічних вовків" до Словаччини, то ця інформація повністю не відповідає дійсності", - наголошується в повідомленні.

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Служба нагадала, що минулого року через державний кордон прикордонники не пропустили майже 60 іноземних громадян на мотоциклах, які могли взяти участь у дестабілізації ситуації як у нашій країні, так і в інших країнах.