У Києві скоєно напад на охоронця Посольства Узбекистану

Сьогодні вранці о 5.40 до чергової частини міліції надійшло повідомлення про напад на охоронця бригади з охорони дипломатичних та консульських представництв, який ніс чергування біля Посольства Узбекистану.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МВС України в Києві, напад стався біля посольства, яке розташоване на вул. Володимирській, 16.

За даними прес-служби Внутрішніх військ МВС України, невідомі з метою заволодіння зброєю охоронця напали на нього, внаслідок чого прапорщик (1971 р. н.), у якого, до речі, сьогодні день народження, отримав ножові поранення шиї та руки. Втім, не дивлячись на це, він зміг доповісти про інцидент своїм старшим та посилити таким чином охорону посольства. Крім того, він викликав наряд міліції та швидку допомогу для себе.

Як зазначили у прес-службі ВВ, наразі охоронця прооперовано в одній із лікарень міста. Стан його здоров’я у лікарів не викликає занепокоєння.

Крім того, керівництвом ВВ МВС України вже видано наказ про нагородження цієї людини.

Наразі він дає свідчення слідчій групі у справі про напад.